Türkiye Diyanet Vakfı tüm dünyada kurban eti dağıttı! Kardeşlik köprüsü

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "Türk milletinin emaneti 589 bin 136 kurbanı keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kurbanlarımızı, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, Kuar'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, sığınmacılara, yurt dışında ise özellikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere 24 milyon 449 bin 144 kişiye ulaştırdık" dedi.