HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 4 ile flaş uyarı! Geliyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu hava öngörülen bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir ile Tekirdağ'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı