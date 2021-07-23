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    • Güncel
    • 23.07.2021 10:44
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    • 23.07.2021 10:54
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 4 ile flaş uyarı! Geliyor

    Günlerdir sıcak hava etkisi altındaki İstanbul için Meteoroloji’den bir son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor” denildi. İşte il il hava durumu…

    Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu hava öngörülen bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

    İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

    İŞTE İL İL HAVA DURUMU
    MARMARA
    Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir ile Tekirdağ'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 27°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

        BURDUR °C, 33°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, kuzeyinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 22°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 26°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum, Gümüşhane, Bayburt dışında kalan yerlerin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BAYBURT °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 29°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KARS °C, 29°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra zamanla parçalı bulutlu, doğu çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 38°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık
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                Meteoroloji’den İstanbul dahil 4 ile flaş uyarı!
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 4 ile flaş uyarı! Geliyor