HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 4 ile flaş uyarı! Geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum, Gümüşhane, Bayburt dışında kalan yerlerin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı