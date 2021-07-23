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    • 23.07.2021 10:32
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    Bankalar ve kuyumcular ne zaman açılacak? Berber ve kuaförler ne zaman, hangi gün açılacak?

    Bugün İslam alemi tarafından Kurban Bayramı'nın 4. günü idrak ediliyor. Banka, kuyumcu gibi pek çok yerde işi olan vatandaşlar bu mekanların ne zaman açılacağı konusunda bilgi edinmek istiyor. Peki, bankalar ve kuyumcular ne zaman açılacak? Berber ve kuaförler ne zaman, hangi gün açılacak? İşte merak edilenler...

    Bankalar ve kuyumcular ne zaman açılacak?

    20-23 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı idrak ediliyor ve pek çok yer resmi tatil nedeniyle kapalı. Mekanların ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen pek çok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, bankalar ve kuyumcular ne zaman açılacak? Berber ve kuaförler ne zaman, hangi gün açılacak? İşte detaylar...

    BANKALAR VE KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Türkiye'nin 81 ilinde bankalar pazartesi günü açılacak. Kuyumcuların ise yarın ya da pazartesi günü açılması bekleniyor.

    İşte berber, kuaför gibi diğer mekanların açılış günleri;

    BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇILACAK?

    Berber ve kuaförlerin Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında açılması bekleniyor. (Cumartesi ya da gelecek hafta pazartesi)

    BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

    Arefede EFT-havale gibi işlemleri öğlene kadar yapıldı. Bayram sonuna kadar EFT ve havale işlemleri resmi tatil nedeniyle yapılamayacak.

    İşte merak edilenler;

        EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

        1000 TL üzerindeki EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10-20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir.

        Buna ek olarak mesai saati dışında EFT yapıldığı takdirde ertesi gün sabah bankalar açılır açılmaz işlem gerçekleşir. Cuma akşamı yapılan EFT ise pazartesi sabahı bankalar açıldığında gerçekleşir.

        FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

        FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir.

            Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.
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