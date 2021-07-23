20-23 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı idrak ediliyor ve pek çok yer resmi tatil nedeniyle kapalı. Mekanların ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen pek çok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, bankalar ve kuyumcular ne zaman açılacak? Berber ve kuaförler ne zaman, hangi gün açılacak? İşte detaylar...

BANKALAR VE KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'nin 81 ilinde bankalar pazartesi günü açılacak. Kuyumcuların ise yarın ya da pazartesi günü açılması bekleniyor.

İşte berber, kuaför gibi diğer mekanların açılış günleri;