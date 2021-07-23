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    • 23.07.2021 10:47
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    Onur Alp Eker kimdir? Onur Alp Eker nasıl ve neden öldü? Ölüm nedeni nedir?

    Ankara Pursaklar'da kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu. Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Peki, Onur Alp Eker kimdir? Onur Alp Eker nasıl ve neden öldü? Ölüm nedeni nedir? İşte detaylar...

    Onur Alp Eker kimdir?

    Geçtiğimiz günlerde Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Onur Alp Eker'den acı haber geldi. 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in cansız bedeni bulundu. Peki, Onur Alp Eker kimdir? Onur Alp Eker nasıl ve neden öldü? Ölüm nedeni nedir? İşte detaylar...

    ACI HABER GELDİ

    Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.

    İşte haberin tüm detayları ve yaşanan son gelişmeler;

    Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.

    Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü.

        Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

        Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.
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        Haberler Güncel Onur Alp Eker kimdir? Onur Alp Eker nasıl ve neden öldü? Ölüm nedeni nedir?