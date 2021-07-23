Geçtiğimiz günlerde Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Onur Alp Eker'den acı haber geldi. 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in cansız bedeni bulundu. Peki, Onur Alp Eker kimdir? Onur Alp Eker nasıl ve neden öldü? Ölüm nedeni nedir? İşte detaylar...
ACI HABER GELDİ
Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.
İşte haberin tüm detayları ve yaşanan son gelişmeler;