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    • 23.07.2021 09:20
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    Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir? Google'dan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürprizi! Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır?

    Google Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. Google'dan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na özel sürpriz Doodle geldi. Doodle Şampiyon Adası oyunlarında 7 farklı oyun bulunuyor. Oyun "Lucky the Ninja Cat" ile başlıyor. İlk oyunu geçtikten sonra bir takıma katılmanız isteniyor. Bu bağlamda, "Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Doodle Şampiyon Adası nedir? Şeklindeki sorular merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve Doodle Şampiyon Adası oyunu oyna seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır?

    Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. Google'dan bugüne özel sürpriz Doodle geldi. Doodle Şampiyon Adası oyunları bugünün gündeminde olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları nedeniyle hazırlandı. Bu bağlamda, oyunun nasıl oynandığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Doodle Şampiyon Adası nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNLARI NEDİR?

    Doodle Şampiyon Adası oyunları 2020 Olimpiyat Oyunları nedeniyle hazırlandı.

    DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNU NASIL OYNANIR?

    Oyun "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor. İlk mini oyunu geçtikten sonra bir takıma katılmanız isteniyor. (Kırmızı, Mavi, Sarı veya Yeşil.) Öte yandan hangi takımın kazandığını gösteren küresel bir lider tablosu bulunuyor.

        Bir takımınız olduğunda, her sporun "şampiyonlarını" bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Bu şampiyon isimler, Japon tarihi ve folklorundan ilham alınarak tasarlanmıştır.Toplamda, masa tenisi, ragbi, koşu, yüzme ve tırmanma dahil olmak üzere yedi mini oyun vardır. Bu oyunların yanı sıra yan görevler ve bulunacak.
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        Haberler Güncel Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir? Google'dan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürprizi! Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır?