Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir? Google'dan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürprizi! Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır?

Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. Google'dan bugüne özel sürpriz Doodle geldi. Doodle Şampiyon Adası oyunları bugünün gündeminde olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları nedeniyle hazırlandı. Bu bağlamda, oyunun nasıl oynandığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Doodle Şampiyon Adası nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNLARI NEDİR?
Doodle Şampiyon Adası oyunları 2020 Olimpiyat Oyunları nedeniyle hazırlandı.
DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNU NASIL OYNANIR?
Oyun "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor. İlk mini oyunu geçtikten sonra bir takıma katılmanız isteniyor. (Kırmızı, Mavi, Sarı veya Yeşil.) Öte yandan hangi takımın kazandığını gösteren küresel bir lider tablosu bulunuyor.