Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir? Google'dan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürprizi! Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır?

Bir takımınız olduğunda, her sporun "şampiyonlarını" bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Bu şampiyon isimler, Japon tarihi ve folklorundan ilham alınarak tasarlanmıştır.Toplamda, masa tenisi, ragbi, koşu, yüzme ve tırmanma dahil olmak üzere yedi mini oyun vardır. Bu oyunların yanı sıra yan görevler ve bulunacak.