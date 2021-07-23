CHP'li Tunç Soyer'den bir skandal daha! Eşi Neptün Soyer'in başkan olduğu Köy-Koop'a ihale!

TEPKİ YAĞIYOR

Soyer'in, eşi Neptün Soyer'in başkan olduğu İzmir Köy- Koop Birliği'nden bugüne kadar 42.4 milyonluk mal alımı yaptığını ve en son geçtiğimiz günlerde de 424 bin liralık kavurma alması büyük yankı uyandırdı. Karı-koca ticaretine sosyal medyada da tepki yağdı.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

KEMAL Q: Kanunda boşluk görmüşler al gülüm ver gülüm hesabı... Ardahan'da yandaş bir kooperatiften kavurma alıp İzmir'de dağıtmışlar gibi bir anlam çıkıyor. Neptün Soyer'in de tarım bakanı olma hayali varmış, belki Zimbabwe'ye:))))

KYMCNAS: Uyuyor mu bu İzmirliler Allah aşkına.

RESUL KUSUR: Soyer çifti İzmir'e hizmette sınır tanımıyor!