CHP'li Tunç Soyer'den bir skandal daha! Eşi Neptün Soyer'in başkan olduğu Köy-Koop'a ihale!

Bu ülkede bir bakanın eşine ait şirketin bakanlığa dezenfektan sattığının ortaya çıkması tartışma yarattı. Konu günlerce konuşuldu. İzmir'de de Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve gelmesinin ardından şekil olarak buna benzer bir ticaret devam ediyor. İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer satıyor, Büyükşehir Belediye Başkanı olan eşi Tunç Soyer alıyor. Etik ve yasal olmadığı yönündeki tüm eleştiri ve itirazlara rağmen bu ticaret sürdürülüyor. CHP'li Başkan Soyer, eşinin İzmir Köy-Koop başkanlığını gönüllü yaptığını ve buradan bir geliri olmadığını savunarak bu ticarette ısrar ediyor.
KAVURMALAR DA BURADAN
Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer'in başkanlık yaptığı İzmir Köy-Koop'tan alımı, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun üretici kooperatiflerinden yapılan alımlara cevaz veren 3. Maddesi a fıkrasınca yapıyor. Yani bu satın almalar açık bir ihaleyle yapılmıyor. Elektronik Kamu Platformu Alımları'nda (EKAP) yer alan verilere göre, Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 7 ihale ile İzmir Köy-Koop'tan başta süt olmak üzere toplam 42 milyon 422 bin liralık mal satın aldı. Son olarak 8 Temmuz 2021 günü yapılan sözleşmeyle Köy-Koop'tan 424 bin liralık 'konserve kavurma' alımı yapıldı. 13 Temmuz'da bir açıklama yapan Başkan Soyer, Kurban Bayramı'nda kavurma dağıtacaklarını duyurdu. Kavurma konservelerinin fotoğrafları da basına servis edildi. Yani belediyenin bayram kavurmaları Neptün Hanım'dan geldi.
HER AÇIDAN TARTIŞMALI
Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerden yaptığı alımları tabii ki takdire şayan... Üretici kooperatiflerinin desteklenip Tire Süt gibi yeni markaların yaratılması gerekiyor. İzmir'deki tüm kooperatiflere eşit mesafede durmak şartıyla bu güzel icraata kimse bir şey diyemez -ki bununla ilgili de çok sayıda eleştiri ve şikayet var. O da ayrı bir yazı konusuancak, niyet ne kadar iyi olursa olsun bu ticaret ve alımların bir tarafında Büyükşehir Belediye Başkanı diğer tarafında da eşi varsa, orada biraz durup düşünmek gerekir. Bu "etik" açıdan tartışmalıdır.