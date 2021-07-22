İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Arhavi mesajı





Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları ifade etti:

"Aşırı yağışlardan dolayı sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi'ye büyük geçmiş olsun. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu çalışmaları yerinde takip etmek üzere bölgededir. Devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla en kısa sürede yaraların sarılmasını temin edecektir"