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    • 22.07.2021 18:28
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Arhavi mesajı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Arhavi için sosyal medya hesapları Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Altun, “Devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla en kısa sürede yaraların sarılmasını temin edecektir" dedi. Bakan Koca da bölgede 7 adet 112 ambulans ve bir UMKE timinin görevlendirildiğini belirtti.

    Altun ve Bakan Koca'dan 'Arhavi' mesajı

    Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketi büyük hasara yol açarken, devlet de tüm imkanlarıyla bölgeye desteğe koştu.



    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgede olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla en kısa sürede yaraların sarılmasını temin edecektir. Arhavi'ye büyük geçmiş olsun" dedi.



    Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları ifade etti:

    "Aşırı yağışlardan dolayı sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi'ye büyük geçmiş olsun. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu çalışmaları yerinde takip etmek üzere bölgededir. Devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla en kısa sürede yaraların sarılmasını temin edecektir"

        "GEÇMİŞ OLSUN ARTVİN, SAĞLIĞIN İÇİN VARIZ"
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.



        Bakan Koca, "Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız" dedi.

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