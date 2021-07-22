SİHA ile yok edilen PKK’lı terörist hakkında flaş detay! Bir gün önce Murat Karayılan ve Cemil Bayık

Terör örgütü elebaşısı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın sansasyonel saldırı için Diyarbakır'a gönderdiği Abdullah Bulat, MİT'in verdiği koordinatla SİHA tarafından nokta atışıyla vuruldu. Bulat, PKK'nın şehirlerdeki uyuyan hücre yapılanmasını oluşturan YPS adlı birimin de tepe isimlerindendi.
SANSASYONEL SALDIRI PLANI
Abdullah Bulat'ın örgütün sözde özel güç yapılanmasında suikastçı olduğu ve bir süre önce Kandil'den bizzat Murat Karayılan ve Cemil Bayık tarafından sansasyonel saldırılar ve suikastlar için Diyarbakır'a gönderildiği belirlendi.
NOKTA ATIŞ İLE VURULDU
Lice'nin Sağlık köyünden Akçabudak köyü Hevsel mezrasına gitmek için sivil arazi aracıyla hareket halindeki terörist 18 Haziran günü MİT Bölge Başkanlığından alınan istihbarat doğrultusunda Silahlı İnsansız Hava Aracıyla (SİHA) takip edilerek nokta atışıyla vuruldu. Etkisiz hale getirilen o teröristin Abdullah Bulat olduğu belirlendi.