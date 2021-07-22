SİHA ile yok edilen PKK’lı terörist hakkında flaş detay! Bir gün önce Murat Karayılan ve Cemil Bayık

SANSASYONEL SALDIRI PLANI

Abdullah Bulat'ın örgütün sözde özel güç yapılanmasında suikastçı olduğu ve bir süre önce Kandil'den bizzat Murat Karayılan ve Cemil Bayık tarafından sansasyonel saldırılar ve suikastlar için Diyarbakır'a gönderildiği belirlendi.