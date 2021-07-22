Şevket Sabancı kimdir? Sakıp Sabancı'nın neyi? Şevket Sabancı kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Son dakika haberi... Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı hayatını kaybetti. İş insanı Şeket Sabancı'nın 85 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şevket Sabancı'nın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki, Şevket Sabancı kimdir? Şevket Sabancı kaç yaşında, nereli? İşte hayatına dair bilgiler...

ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu. Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamlamıştır.

İşte hayatına dair bilgiler;