CHP'li Çanakkale Belediyesi çöpleri toplamak yerine vatandaşları medeniyetsizlikle suçladı

UTANMADAN DERS VERMEYE KALKTILAR

Çanakkale Belediyesi, haftalardır toplanmayan çöpleri, ağzına kadar dolu olan çöp tenekelerini ve çevre sakinlerinin isyanını görmezden gelip durumu kendi lehlerine döndürmek için garip bir plan hazırladı. Sabah'ın haberine göre çöp tenekesinin yanına bırakılan çöplerin fotoğrafını çeken Belediye, sosyal medyada paylaşarak "Biz toplar, temizleriz görevimiz. Ama sizin de (kullandığını korumayı bilmeyenleredir sözümüz) vatandaşlık görevleriniz yok mu?" yazdı.

BAŞKAN SORGULAMADAN PAYLAŞTI

Çanakkale Belediyesi'nin paylaşımını Belediye Başkanı Gökhan da kendi sayfasında paylaştı. Gökhan'ın ağzına kadar dolu olan çöp tenekelerini görmezden gelip mahalle sakinlerine medeniyet ve görgü dersi vermesi Belediye ile vatandaşları karşı karşıya getirdi.