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    • 22.07.2021 09:19
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    Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

    Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkili olurken Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22 Temmuz hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!

    Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

    Sıcaklıklarda önemli değişiklik öngörülmeyen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

        KONYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

        SİVAS °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SİNOP °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Giresun ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BAYBURT °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 29°C
        Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 40°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor