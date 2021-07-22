Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin kaybını önlemek için eylem planı devrede

Hükümet sıcaklık artışı ile birlikte kuraklıktan etkilenen çiftçilerin üretim, gelir kaybını önlemek için eylem planını devreye aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hububat sulamalarında barajlarda depolanmayan kış yatak suyu şebekeye alınarak, kurak dönemlerde çiftçinin su ihtiyacı karşılanıyor. Kuraklık nedeniyle bu yıl sulama sezonunda çiftçiler tarafından geçici olarak ruhsata tabi olmayan yer altı kuyularının açılması, mevcut kuyuların kullanımına izin veriliyor" dedi.



BU YIL 5.5 MİLYARLIK DESTEK VERİLECEK

Aşırı kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle çiftçilere destek ödemesi kampanyası başlatıldı. Sabah'ın haberine göre bu yıl Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan, ertelenen düşük faizli krediler için çiftçi adına ödenen gelir kayıplarının karşılanması için 5.5 milyar liralık destek sağlanacak.