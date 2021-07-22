Lefkoşa kriterleri! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 önemli mesaj...





Kıbrıs Türkü, seçimlerde vermiş olduğu mücadele ile işi ehline verdi. Ve yeni bir süreç başladı. Artık aramızda yavru vatan, ana vatan ayrımı değil, tam manasıyla bütünleşme söz konusu.



Türk tarafı barış ve istikrar için çaba gösteren tek taraftır. Güney'in böyle bir derdi yok. Yunanistan'ın böyle bir derdi yok.



İngiltere'nin de böyle bir derdi yok. Miçotakis'le anlaşmıştık. Ancak o ne kadar Türkiye düşmanı varsa bir araya geldi. Müzakerelerin iki devlet arasında yürütülmesinin de zamanı gelmiştir.



BİZ olumlu bir cevap vermediğimiz sürece Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi mümkün değildir. Türkiye'yi by-pass etmeleri mümkün olmadığına göre, Güney Kıbrıs'ı almaları da mümkün değildir.



KKTC'deki programlara, Oğuzhan Bey davet edildiği gibi Temel Bey de davet edildi. Ama Temel Bey maalesef gelmedi. Aynı şekilde CHP ve İyi Parti genel başkanları da davet edildi. Ama maalesef onlar da gelmedi.



15 Temmuz gecesi F-16'lar bizim üzerimizden gidip geliyorlardı. Bunlar ise tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Orada da kahvesini yudumlarken, bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu.