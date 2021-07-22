Lefkoşa kriterleri! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 önemli mesaj...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük KKTC ziyareti dönüşünde önemli mesajlar verdi. Macron, Miçotakis ve muhalefete yüklendi.
Erdoğan, AK Parti Teşkilatları'na video konferansa seslendi:
Artık Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bizim için kuzey-güney Kıbrıs yoktur. Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz.
Kıbrıs Türkü, seçimlerde vermiş olduğu mücadele ile işi ehline verdi. Ve yeni bir süreç başladı. Artık aramızda yavru vatan, ana vatan ayrımı değil, tam manasıyla bütünleşme söz konusu.
Türk tarafı barış ve istikrar için çaba gösteren tek taraftır. Güney'in böyle bir derdi yok. Yunanistan'ın böyle bir derdi yok.
İngiltere'nin de böyle bir derdi yok. Miçotakis'le anlaşmıştık. Ancak o ne kadar Türkiye düşmanı varsa bir araya geldi. Müzakerelerin iki devlet arasında yürütülmesinin de zamanı gelmiştir.
BİZ olumlu bir cevap vermediğimiz sürece Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi mümkün değildir. Türkiye'yi by-pass etmeleri mümkün olmadığına göre, Güney Kıbrıs'ı almaları da mümkün değildir.
KKTC'deki programlara, Oğuzhan Bey davet edildiği gibi Temel Bey de davet edildi. Ama Temel Bey maalesef gelmedi. Aynı şekilde CHP ve İyi Parti genel başkanları da davet edildi. Ama maalesef onlar da gelmedi.
15 Temmuz gecesi F-16'lar bizim üzerimizden gidip geliyorlardı. Bunlar ise tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Orada da kahvesini yudumlarken, bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıokan 5 önemli detay;
1- KİRYAKOS MİÇOTAKİS'E
Kıbrıs konusunda "Başka ülkeleri aramıza koymayalım" diye anlaştık. Ama o ne kadar Türk düşmanı varsa onlarla bir araya geldi.
2- KIBRIS RUM KESİMİ'NE
Yunanistan biz iktidar değilken NATO'ya girdi. Fakat şimdi biz varız. Güney Kıbrıs'ı NATO'ya asla ve kat'a alamazlar.
3- BATILI DÜNYAYA
Artık anavatan yavru vatan yok, bütün vatan var. Kıbrıs Türk Devleti geniş bir tanınırlığa sahip olmalı. Bunun için çalışacağız.
4- EMMANUEL MACRON'A
Benimle iyi geçinmek istiyor ancak öbür taraftan terör örgütü PKK ve YPG'nin uzantılarıyla el ele adım atıyor.
5- KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA
KKTC'ye davet edildi gelmedi! 15 Temmuz gecesi kahvesini içerken "Ne zaman vurulacak" diye herhalde bizi izliyordu.