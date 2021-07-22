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    • 22.07.2021 12:49
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    PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu kapsamında; Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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    Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında sözde eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartevin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

    Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Operasyonla, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

    Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

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    Haberler Güncel PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi