Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama sürüyor ve gözler 18 yaş altı vatandaşların ne zaman aşılanacağına çevrildi. Son olarak aşılamada yaş 18'e düştüğü duyurulmuştu. Peki, 18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar...

18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte aşılamada son durum;