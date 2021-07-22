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    • 22.07.2021 15:00
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    18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

    Son olarak Türkiye'de aşılama yaşı 18'e düştü ve 18 yaş altındaki vatandaaşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediliyor. Dün Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 64 milyon 48 bin 138'e ulaştı. 18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Peki, 18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte son gelişmeler

    18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama sürüyor ve gözler 18 yaş altı vatandaşların ne zaman aşılanacağına çevrildi. Son olarak aşılamada yaş 18'e düştüğü duyurulmuştu. Peki, 18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar...

    18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte aşılamada son durum;

    KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI

    Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 64 milyon 48 bin 138'e ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 70 bin 210, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 306 bin 826 oldu.

        Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 64 milyon 48 bin 138'e yükseldi. İstanbul'da 11 milyon 764 bin 253, Ankara'da 5 milyon 201 bin 436, İzmir'de ise 4 milyon 314 bin 401 doz aşı yapıldı.

        59 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.

            "TEDBİRLERE UYUN, AŞINIZI OLUN"

            Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

            "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun."
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            Haberler Güncel 18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?