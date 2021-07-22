Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama sürüyor ve gözler 18 yaş altı vatandaşların ne zaman aşılanacağına çevrildi. Son olarak aşılamada yaş 18'e düştüğü duyurulmuştu. Peki, 18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar...
18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte aşılamada son durum;
KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 64 milyon 48 bin 138'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 70 bin 210, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 306 bin 826 oldu.