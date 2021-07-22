Adana'da ölüme terk edilen yaklaşık 300 civciv ekipler tarafından toplanmaya başlandı





"BU İŞİ YAPANLARIN VİCDANLA BAĞLARI YOK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstenmeyen bir olay ama bu işi yapanların vicdanla çok bir bağlarının olmadığı ortada. Biz haber alır almaz ekiplerimizle geldik. Civcivlerin sulaması, yemlemesi yapıldı. Buradan güvenli bir ortama götürülecek. Karantinaya alınacak ve karantina süresi sonunda eğer bir sahibi çıkmazsa bu civcivleri biz çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Böylece civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız. Birkaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp önlemleri alacağız" diye konuştu.

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