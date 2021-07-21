Dumankaya’nın ihaneti silinen server kayıtlarında! FETÖ'ye himmet ve bağışlar 2016’ya kadar devam etti





PARA AKTARMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan incelemelerde, Nisan 2016'daki operasyondan önce yurt dışına çıkan Barış Değer Dumankaya'ya 4 Temmuz 2016'da 'Hisse devir protokolü' ile 35 milyon 281 bin lira ödenmesi kararlaştırıldığı belirlendi. Protokol kapsamında 1 milyon 355 bin lira ödeme gerçekleştirildi.



35 milyonluk ödemenin 100 bin dolar tutarında 20 adet senet ve Dubai'de bulunan 29 milyon 256 bin lira bedelli 30 adet taşınmazın devriyle ödenmesi planlandı. Ancak TMSF tarafından kayyum atanması birlikte Barış Değer Dumankaya'nın hisse satışından kaynaklanan nakdi veya Dubai'deki gayrimenkulleri alması mümkün olmadı.