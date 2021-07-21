Dumankaya’nın ihaneti silinen server kayıtlarında! FETÖ'ye himmet ve bağışlar 2016’ya kadar devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Dumankaya Şirketler Grubu'na yönelik 2018'de açılan 63 sanıklı dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Dumankaya ailesinden Halit Dumankaya ile Barış Değer, Semih Serhat, Uğur Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi tutuksuz olarak yargılanıyor. 2001 yılında iflasın eşiğine gelen ancak FETÖ'nün yardımıyla olağanüstü bir büyüme yakalayan Dumankaya şirketine yönelik açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.
BELGELER KAYITLARDAN SİLİNDİ
Nisan 2016'daki operasyondan 5 ay sonra Eylül 2016'da TMSF tarafından atanan kayyum heyeti, şirkette yaptığı detaylı incelemelerle ilgili raporu mahkemeye sundu. Dava dosyasına giren rapora göre; Nisan 2016'daki operasyondan kayyum heyetinin atandığı eylül ayına kadar şirketten mal kaçırıldı.
Müşteriler planlı ve organize bir şekilde zarara uğratıldı. Şirketin serverlarında yer alan, FETÖ ile ilgili bilgi ve belgeler, iç yazışma mailleri şirket kayıtlarından silindi. Bir kısmı da silinmeye çalışıldı ve değiştirildi. Bunların bir kısmı yapılan teknik incelemelerle kurtarıldı.
Eylül 2016'da atanan kayyum heyetinin hazırlayıp dava dosyasına giren rapora göre, şirketin serverlarında yer alan FETÖ ile ilgili bilgi ve belgeler, iç yazışma mailleri şirket kayıtlarından silindi. (Semih Serhat Dumankaya- Ayla Dumankaya Pirinççi- Uğur Dumankaya- Barış Değer Dumankaya)
ÖRGÜTE 50 MİLYON TL DESTEK
Dumankaya ailesi ifadelerinde her fırsatta, örgüte yaptıkları yardımların 17-25 Aralık'tan önce olduğunu ifade etse de, şirket kayıtlarından çıkan veriler bu durumun darbe girişiminin ve şirkete yönelik operasyonun yaşandığı 2016 yılına kadar sürdüğünü gözler önüne serdi. Bilindiği üzere Halit Dumankaya gazetelere ilan vererek, örgütle bağlantılarını 17-25 Aralık'tan sonra kestiklerini öne sürmüştü. Dumankaya şirketi tarafından FETÖ'ye 2010-2016 yılları arasında 50 milyon liralık destek finansal destek sağlandı.