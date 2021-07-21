İstanbul'da kurbanlıklar askıda kaldı! Vatandaş isyan etti: Kendi etlerimizi kendimiz doğruyoruz



MAALESEF HAYVANLARIMIZ ASKIDA

Sabah saatlerinden beri burada beklediklerini söyleyen Nurettin Pulat, "Sabah 7'den beri buradayız, paralarımızı 15 gün önceden aldılar. Bize hisseli şekilde dağıtacaklardı ama maalesef hayvanlarımız askıda kokmak üzere. Bu ne biçim hizmet, şuanda kimse yok, 'makine bozuldu' diyorlar. Gerekçe makine arızalı, elektrik kesildi diyorlar, motor arızalı. Senin teknisyenin yok mu, senin elektrikçin yok mu, jeneratörün yok mu burada? Ben mi alacağım. Ben paramı vermişim, poşetimi almışım, etimi alıp götüreceğim. Hayvanlar askıda kokmak üzere, ibadetimiz yarım kaldı" diye konuştu.