İstanbul'da kurbanlıklar askıda kaldı! Vatandaş isyan etti: Kendi etlerimizi kendimiz doğruyoruz

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşandı.
Avcılar, Küçükçekmece ve Kartal'da bozulan makineler ve ilgisiz görevliler vatandaşı isyan ettirdi.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN GERGİNLİĞİ
Küçükçekmece'de özel bir kurban kesim merkezinde bozulan makine yüzünden kesilen kurbanlar parçalanamadı. Kurban kesimi yapan firma ile kurban sahipleri arasında gerginlik yaşanırken, araya polisi girdi.
Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kurulan özel bir kurban kesim alanında yaşandı. İddiaya göre, kurban kesimi yapacak vatandaşlar özel firma aracıyla kurban ibadetini yerine getirmek istedi. Sabah namazının ardından kurban kesimi yapılmaya başlandı. Kesilen danalar askıya alındı ancak kurbanları yüzmek ve parçalamak için kullanılan makine iddiaya göre bozuldu. Kesilen hayvanlar askıda bekleyince kurban sahipleri ile firma çalışanları arasında gerginlik çıktı. Uzun süre yüzülmeyen kurbanlıklar sahipleri tarafından yüzülerek parçalanmaya başlandı. Devam eden gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle yatıştı. Bu sırada kurban kesim alanında görevli bir kasap da elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Yaralanan kasap hastanede tedavi altına alındı.