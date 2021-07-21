Bayramın ikinci günü yola çıkacaklar dikkat! Tem kilitlendi trafik durma noktasına geldi

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldığından, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Bu güzergahı kullanacak araçlara 31 Temmuz'a kadar özel yük taşıma izin belgesi verilmeyecek.