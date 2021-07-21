Asena bebek 12 parmak bağırsak ve anüsü olmadan doğdu! İki ayrı operasyonla sağlığına kavuştu

Antalya'da 3 yıl önce hayatlarını birleştiren Süleyman Gök (33) ile Kırgızistanlı Feride Eşmuratova Gök'ün (24) ilk bebekleri Ebrar Asena, 1,5 yıl içinde iki ameliyat geçirdi. Bebeğin anne karnında 6,5 aylıkken 12 parmak bağırsağı ve anüsünün olmadığını belirleyen doktorlar, ayrıca down sendromlu doğabileceğini anlattıklarında, genç çift büyük üzüntü yaşadı.

Onay vermeleri halinde gebeliğin sonlandırılabileceği söylenen Gök çifti, bebeklerini her ne şekilde doğarsa doğsun kabul etmeye hazır olarak doğumu beklemeye başladı. Dünyaya geldikten sonra down sendromlu olmadığı belirlenen, ancak 12 parmak bağırsağı ve anüsü bulunmayan bebek, doğumdan sadece 3 saat sonra acil ameliyata alındı.

Kendi bağırsak dokusundan 12 parmak bağırsağı oluşturulan bebek, ilkinden 2 ay sonra ikinci kez ameliyata alındı. Bu kez de makatı oluşturulan Ebrar Asena, artık sağlıklı bir bebek olarak yaşamını sürdürüyor. Süleyman Gök, "Bize eğer istersek bu doğumu gerçekleştirmeyebileceğimizi söylediler. Biz Allah'a inandık, doktorlarımıza güvendik" dedi.

EKİBİN BAŞARISI

Ameliyatları gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakkı İrgil, ekibine teşekkür etti. Dr. İrgil, "Ebrar Asena bebeğin 12 parmak bağırsağı ve makatı yoktu. Öncelikli kendi dokularından bağırsak ameliyatı gerçekleştirdik. 2 ay sonra da anüsü ve döl yatağını oluşturduk. Böylece Asena bebek normal hayatına sağlıklı biçimde devam etmeye başladı. Artık bir sıkıntı yaşamayacak" dedi.