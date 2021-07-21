Kurban Bayramı tatilinde milyonlar sahillere aktı! Sağlık ekipleri ise dağ tepe aşarak aşı yaptı

Türkiye, Kurban Bayramı'nda tam anlamıyla bayramı yaşadı. 9 günlük tatil için 10 milyondan fazla kişi yollara aktı. Ege ve Akdeniz'deki tatil kasabalarında boş yatak bile kalmadı!

Bayramın birinci gününde tatilciler soluğu dünyaca ünlü plajlarda aldı. Kızgın kumlardan serin sulara atladı! Plajda görevli atlı polisler ise COVİD-19 salgınına karşı sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Milyonlar tatildeyken sağlık ekipleri yine pandemiyle mücadelede en ön saftaydı. Mobil ekipler, aşılama oranının düşük olduğu Van'da çalışmalarını hızlandırdı. 1.5 saatlik zorlu yolculuğun ardından tarladaki işleri ve hayvanların bakımı nedeniyle aşıya gidemeyen vatandaşlara aşı yaptı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hasret Çakıl, "Aşılamanın başladığı ilk günden bu yana kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızın aşılarını yapıyoruz. Evlerine giderek onları aşıya ikna ediyoruz. Tarladaki işleri ve hayvanların bakımı nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuramayan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Kahvehanelere giderek aşılama çalışması yapıyoruz. Kiminle karşılaşırsak, aşı olup olmadığını soruyoruz" açıklaması yaptı.

YÜZDE 30 ARTTI

Tüm yurtta bayram devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının son 1 haftada yüzde 30 arttığını açıkladı. "Bilmenizi isterim ki bu gidiş, salgının geri dönüşünün olmadığı bir gidiştir. Bayram günlerinde dikkatli olmalıyız ki bu salgın dönemindeki son bayram olsun" ifadesini kullandı.

ONLARA TATİL YOK...

Van'da sağlık ekipleri bayramda da aşı seferberliğine devam etti.