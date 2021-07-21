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    • 22.07.2021 01:46
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    ABD'den maaş alan muhalif medyanın ihanetine destek verdiler! CHP, Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve diğerleri...

    ABD'nin Başkan Erdoğan'ı kötülemesi için para gönderdiği muhalif medya gündemin en tartışılan konusu oldu. Halk büyük tepki gösterirken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır'ı savunan bir açıklama yayınladı. Kuva-yi Milliye geleneğinden geldiğini ileri sürerek ABD'ye meydan okuduğu algısına çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ihanete ne diyeceği merak konusu...

    takvim.com.tr
    ABD'den maaş alan medyaya bakın kim destek verdi

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'nin olağandışı hamlelerine karşı tek çare olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyor. Bu kapsamda yaptığı onlarca hamle binlerce yıllık Türk aklına takıldı. Son olarak Millet İttifakı'nı besleyen ve propagandasını yapan battık bittik medyasının ABD tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Medyascope, 140Journos, Serbesiyet ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'e Chrest Foundation Vakfı'ndan yüz binlerce dolar para gönderilmesi resmi netleştirdi.

    CHP, CANAN KAFTANCIOĞLU, ABD, MUHALEFET, GAZETECİLİK, TROLLÜK VE PARA...

    CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ABD'nin trollüğünü yaparak halkı yanlış yönlendiren Ruşen Çakır'a destek verdi;

    "Gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascopet TV başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan, gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu. İftira sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yapıldığının göstergesi aslında"

    MİLLİYETÇİ ÇIKIŞLAR YAPAN KILIÇDAROĞLU SUSMAYI TERCİH ETTİ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" sözlerini sarf etmişti.

        Misak-ı Milli taraftarı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bugünlerde milliyetçi çıkışlarıyla Batıya meydan okuduğunu iddia ediyor. CHP Lideri ABD'nin lejyonerliğini (paralı asker) üstlenen bizdenmiş gibi görünen gazetecilere henüz bir tepki göstermedi.

        ŞİMDİ BUNLAR GAZETECİ ÖYLE Mİ?

        Birçok yandaş muhalif de ABD'den para alan sözde medyaya sahip çıktı. İşte o isimler;

        Gazeteci Şirin Payzın: Ruşen Çakır uluslararası standartlarda bir gazeteci,araştırmacı ve yazardır.Kurduğu @Medyascopetv de Son derece başarılı işler yapan,bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan,genç gazeteciler yetiştiren bir medya kuruluşu.iftiralar, sataşmalar, hedef göstermeler çok çirkin.

        Yazar Ahmet Ümit: Ruşen Çakır çok iyi ve namuslu bir gazetecidir. Medyascope ise bağımsız gazeteciliğin önemli kurumlarından biridir. Bu dönemde zor bir işlevi yerine getirmektedir. Yalanla, iftirayla, karalamayla yıkılmayacak kadar da güçlüdür. Medyascope TV izleyelim, izletelim.

            Gazeteci Rıdvan Akar: Ruşen Çakır çok iyi bir gazetecidir. "Gayrılığımız" yoktur. Medyascope ile çok yeni ve bağımsız bir 'itiraza' imza atmıştır. Aksini söyleyenlerin arşiv/kanıt göstermesi gerekir. Çakır'ın vicdanını kiralamak için paranız yetmez.

            Gazeteci Gökhan Özbek: Fon alan da fon veren de açık açık sitelerinde deklare ediyor. İlkesel olarak fona karşıyım ama alan olursa neden aldı demem. Habere ve haberciliğe bakarım. Kesinlikle Medyascope takip edilmeye değer. İktidarın medya tekeli karşısında gidip Cengiz'den mi reklam alsınlar?

            İlhami Işık: Medyascope TV bu ülkede bir nefes oldu. Beğenmeyebilirsiniz. Karşı olabilirsiniz. Ama bir nefes olmak isteyen gazetecileri aşağılamaktan vazgeçin.

            Gazeteci Ünsal Ünlü: Kendi internet sitesinde, kullandığı her fonu kuruşu kuruşuna açıklayan ve bu kaynaktan tek kör kuruşu kendi için kullanmayıp tamamını Medyascope TV'nin bağımsız kalabilmesine harcayan bir gazeteciyi hedef göstermek ahlaksızlıktır, namusuzluktur!

            Yazar Ebru Nihan Celkan: Eee? Bu sanki gizli bilgiymiş gibi yayınlamak ne ya? Ülke devletinden, özel sektörüne yurtdışı kaynaklı fonlarla ayakta durmaya çalışıyor kalkmış açık olarak kaynaklarını yayınlayan kurumları hedef gösteriyorsunuz.

            HALK, MUHALİF MEDYANIN ABD'DEN MAAŞ ALMASINA ÖFKELİ

                ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın muhalif yayın organları Medyascope başta olmak üzere 140Journos, Serbestiyet ve P24'e yıllık yüzbinlerce dolar para gönderdiği tartışılıyor.

                Vatandaşlar ABD'nin lejyonlerliğini üstlenen içimizdeki birtakım gazeteciye tepki gösterdi. Bunlardan en çok tepki görenlerin başında Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır geldi.

                İşte o tepkiler;

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                Altun'dan yabancı ülkelerin maşalarına tepki!
                Haberler Güncel ABD'den maaş alan muhalif medyanın ihanetine destek verdiler! CHP, Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve diğerleri...