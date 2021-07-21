ABD'den maaş alan muhalif medyanın ihanetine destek verdiler! CHP, Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve diğerleri...

İlhami Işık: Medyascope TV bu ülkede bir nefes oldu. Beğenmeyebilirsiniz. Karşı olabilirsiniz. Ama bir nefes olmak isteyen gazetecileri aşağılamaktan vazgeçin.

Gazeteci Ünsal Ünlü: Kendi internet sitesinde, kullandığı her fonu kuruşu kuruşuna açıklayan ve bu kaynaktan tek kör kuruşu kendi için kullanmayıp tamamını Medyascope TV'nin bağımsız kalabilmesine harcayan bir gazeteciyi hedef göstermek ahlaksızlıktır, namusuzluktur!

Yazar Ebru Nihan Celkan: Eee? Bu sanki gizli bilgiymiş gibi yayınlamak ne ya? Ülke devletinden, özel sektörüne yurtdışı kaynaklı fonlarla ayakta durmaya çalışıyor kalkmış açık olarak kaynaklarını yayınlayan kurumları hedef gösteriyorsunuz.

HALK, MUHALİF MEDYANIN ABD'DEN MAAŞ ALMASINA ÖFKELİ