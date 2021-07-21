ABD'den maaş alan muhalif medyanın ihanetine destek verdiler! CHP, Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve diğerleri...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'nin olağandışı hamlelerine karşı tek çare olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyor. Bu kapsamda yaptığı onlarca hamle binlerce yıllık Türk aklına takıldı. Son olarak Millet İttifakı'nı besleyen ve propagandasını yapan battık bittik medyasının ABD tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Medyascope, 140Journos, Serbesiyet ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'e Chrest Foundation Vakfı'ndan yüz binlerce dolar para gönderilmesi resmi netleştirdi.
CHP, CANAN KAFTANCIOĞLU, ABD, MUHALEFET, GAZETECİLİK, TROLLÜK VE PARA...
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ABD'nin trollüğünü yaparak halkı yanlış yönlendiren Ruşen Çakır'a destek verdi;
"Gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascopet TV başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan, gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu. İftira sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yapıldığının göstergesi aslında"
MİLLİYETÇİ ÇIKIŞLAR YAPAN KILIÇDAROĞLU SUSMAYI TERCİH ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" sözlerini sarf etmişti.