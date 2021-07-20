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    • 20.07.2021 21:46
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    Kurban eti kesildikten sonra ne zaman yenir? Ne kadar dinlenmeli? Kurbanın kaçta kaçı dağıtılır Diyanet?

    Kurban eti kesildikten sonra ne zaman yenir? Milyonlarca Müslüman alemi bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu ve iç huzurunu yaşıyor. Bugün kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar pek çok sorunun yanıtını merak etmeye başladı. Özellikle kurban etinin kesildikten sonra ne kadar dinlenmesi gerektiği merak konusu oldu. Diğer yandan Kurbanın kaçta kaçı dağıtılır Diyanet? Sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kurban eti kesildikten sonra ne zaman yenir?

    Kurban eti kesildikten sonra ne zaman yenir? Ne kadar dinlenmeli? Kurbanın kaçta kaçı dağıtılır Diyanet? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar bugün Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirdi ve bazıları da diğer günler kesim işlemini yaptıracak. Peki kurban eti kesildikten sonra ne kadar dinlendirilmeli, dağıtılırken nelere dikkat edilmeli?

    KURBAN ETİ NE ZAMAN YENİR?

    Kurban eti, taze kesilmiş olduğu için sindirimi zor olan besinlerdir. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.

    Yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksektir. Kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gerekiyor.

    KURBAN ETİNİN KAÇTA KAÇI DAĞITILIR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtladığı kurban etinin ne kadarı nasıl dağıtılır sorusunun cevabı;

    Kurban sahibi kurbanın etinden yiyebilir, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebilir; ancak etinin bir kısmını da dağıtması gerekir. Şâfiî'ye ve İbn Hazm'a göre bu vâciptir.

        Yenecek ve dağıtılacak miktar konusunda kesin bir ölçü koymak zor olmakla birlikte dinî gelenek, kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesi, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye edilmesi, üçüncü parçanın ise kurban kesmeyen fakir kimselere dağıtılması şeklindedir.

        Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz.

        Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi, hem ikram etmesi hem de fakirlere dağıtması genel bir kural olup bunun ölçü ve şeklini her mükellefin kendi durumunu, çevresinin ihtiyaç ve imkânını göz önüne alarak bizzat belirlemesi ve bu konuda ibadet anlayışıyla hareket etmesi doğru olur. Kurbanın etinin kesimin yapıldığı bölgede dağıtılması teşvik edilirse de daha fazla ihtiyaç sahiplerinin bulunması halinde başka yerleşim birimlerine de gönderilebilir.
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        Haberler Güncel Kurban eti kesildikten sonra ne zaman yenir? Ne kadar dinlenmeli? Kurbanın kaçta kaçı dağıtılır Diyanet?