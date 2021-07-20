Kurban eti kesildikten sonra ne zaman yenir? Ne kadar dinlenmeli? Kurbanın kaçta kaçı dağıtılır Diyanet? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar bugün Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirdi ve bazıları da diğer günler kesim işlemini yaptıracak. Peki kurban eti kesildikten sonra ne kadar dinlendirilmeli, dağıtılırken nelere dikkat edilmeli?
KURBAN ETİ NE ZAMAN YENİR?
Kurban eti, taze kesilmiş olduğu için sindirimi zor olan besinlerdir. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.
Yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksektir. Kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gerekiyor.
KURBAN ETİNİN KAÇTA KAÇI DAĞITILIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtladığı kurban etinin ne kadarı nasıl dağıtılır sorusunun cevabı;
Kurban sahibi kurbanın etinden yiyebilir, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebilir; ancak etinin bir kısmını da dağıtması gerekir. Şâfiî'ye ve İbn Hazm'a göre bu vâciptir.