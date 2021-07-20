Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 4 bin 561 kişi iyileşti, 46 kişi hayatını kaybetti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,89, 2'nci doz ortalaması yüzde 34,06 olarak ölçüldü.



Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 33 bin 632, 2'nci dozda 21 milyon 139 bin 283 ve 3'üncü dozda 3 milyon 658 bin 208 olmak üzere toplam 63 milyon 831 bin 123 aşı uygulandı.



En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden son durumu değerlendirdi.