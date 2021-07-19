Türk öğrenciler TikTok'un açığını buldu! Verilen ödülü...

"Türkiye'de herhangi bir temsilciye ulaşamadık. O yüzden biz de yabancılarla mesajlaşmak zorunda kaldık. Bu nedenle süreç biraz zorlaştı. Yine de özel mail sayesinde TikTok ile iletişimde kaldık. Belki Türk biriyle iletişime geçsek daha iyi ödüller alabilirdik, bu durum biraz canımızı sıktı."