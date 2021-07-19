Türk öğrenciler TikTok'un açığını buldu! Verilen ödülü...

Yazılım ile uğraşan ve daha önce Instagram'ın açıklarını bularak gündeme gelen lise öğrencileri Arda Kılıç (18) ve Mert Ergün (18), bu sefer TikTok'ta sınırsız jeton gönderme açığını buldu.
Durumu özel mail yoluyla TikTok'a bildiren gençler, bin 500 dolar ödül teklifi aldıklarını ancak bu teklifi kabul etmediklerini söyledi.
7-8 ay çalışmanın sonucu olarak sınırsız jeton gönderme açığını bulduklarını belirten öğrenciler, TikTok'dan yeni teklif beklediklerini söyledi.
Ayrıca dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurguladılar.
'TİKTOK ÜZERİNDE GELİR KAPISINI KAPATTIK''
Açığı nasıl bulduklarını aktaran Mert Ergün, '"Şunu söyleyebilirim, uygulama üzerinde gelir kapısını kapattık. Daha önce Instagram üzerinde sponsor reklamları ücretsiz olarak verebilmekteydik. Uygulamada jetonları, canlı yayın açmış herhangi bir yayıncıya ya da herhangi bir hesap üzerinden sınırsız jeton gönderebiliyorum" dedi.