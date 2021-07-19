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    • 19.07.2021 12:30
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    2021 Kurban Bayramı’nda vergi daireleri çalışıyor mu? 20-23 Temmuz vergi daireleri açık mı?

    Kurban Bayramı’nda vergi daireleri çalışıyor mu? 20-23 Temmuz 2021 vergi daireleri açık mı? 2021 Kurban Bayramı bu yıl tüm coşkusu ve faziletiyle idrak edilecek. Vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirecek. Bayram tatilinde devlet dairelerinde işlerini halletmek isteyenler de açık olan kurumlar hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Kurban Bayramı’nda vergi daireleri çalışıyor mu?

    takvim.com.tr
    2021 Kurban Bayramı’nda vergi daireleri çalışıyor mu? 20-23 Temmuz vergi daireleri açık mı?

    20-23 Temmuz vergi daireleri açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda vergi daireleri çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte vatandaşlar açık olan kurum ve kuruluşları merak ediyor. Bayram tatilinde birçok yer kapalı olacak ve bayram ertesi hizmet vermeye başlayacak. Peki; 20-23 Temmuz vergi daireleri açık mı?

    KURBAN BAYRAMI'NDA VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

    Vergi dairesi, hafta içi 08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Saat 12.30 – 13.30 arasında ise öğle arasıdır. Vergi daireleri bayram tatili dolayısıyla hizmet vermeyecektir.

    Nüfus Müdürlükleri Arefe günü yarım gün açık olacaktır. Vergi Daireleri de devlete bağlı kamu kurumları olduğundan Arefe günü yarım gün çalışacak, bayram tatili boyunca hizmet veremeyecektir.

    AREFE GÜNÜ VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

    Nüfus Müdürlükleri Arefe günü yarım gün açık olacaktır. Vergi Daireleri de devlete bağlı kamu kurumları olduğundan Arefe günü yarım gün çalışacak, bayram tatili boyunca hizmet veremeyecektir.

        NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

        Nüfus müdürlükleri, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.
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        Haberler Güncel 2021 Kurban Bayramı’nda vergi daireleri çalışıyor mu? 20-23 Temmuz vergi daireleri açık mı?