2021 Kurban Bayramı’nda vergi daireleri çalışıyor mu? 20-23 Temmuz vergi daireleri açık mı?

20-23 Temmuz vergi daireleri açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda vergi daireleri çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte vatandaşlar açık olan kurum ve kuruluşları merak ediyor. Bayram tatilinde birçok yer kapalı olacak ve bayram ertesi hizmet vermeye başlayacak. Peki; 20-23 Temmuz vergi daireleri açık mı?