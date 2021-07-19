Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı? Bayramda müzeler, ören yerleri, saraylar, hamamlar açık mı 2021?

Bayramda müzeler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bayram tatilinde müzeler, saraylar, ören yerleri en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Bu sene Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu tarihler arasında müzeler, saraylar, ören yerlerinin ziyaret saatlerinde veya günlerinde değişiklik olabiliyor. Peki, Bayramda müzeler açık olacak mı? Kurban Bayramı'nda müzeler, saraylar, ören yerleri, hamamlar açık mı 2021? İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve 2021 güncel ziyaret saatleri!
BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sitesinde müzelerin ziyaret saati hakkında resmi açıklama yapıldı. Resmi açıklamada yer alan bilgiler şu şekilde;
20.07.2021 KURBAN BAYRAMI 1. GÜN ZİYARET SAATLERİ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı; Antalya Olympos Örenyeri, Antalya Patara Örenyeri, Antalya Perge Örenyeri, Muğla Sedir Adası Örenyeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Kurban Bayramı'nın 1. Günü (20.07.2021), hizmet saatlerinde değişiklik olmadan ziyaretinize açık olacaktır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı diğer müze ve örenyerlerini ise, Kurban Bayramı'nın 1. Günü, saat 13:00'dan sonra ziyaret edebilirsiniz.
SARAYLAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan tabloda bayram günleri ziyaret saatlerine ilişkin detaylara yer verilmiştir. Aşağıda yer alan tabloya göre bayramın 1. günü Milli Saraylar kapalı olacak.
BAYRAMDA HAMAMLAR AÇIK MI 2021?
Bilindiği üzere 81 ilin valiliklerine yolladığı genelgesine göre hamamlar 1 Temmuz 2021 itibariyle yeniden faaliyet göstermeye başladılar. Kurban Bayramı nedeniyle bu saatlerde değişiklik olabilir.
İSTANBUL'DAKİ MÜZELERİN GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul'daki müzelerin giriş ücretleri farklılık gösteriyor. Müzelere girişler turistlere, normal vatandaşlara, öğrencilere, dezavantajlı kesimlere değişkenlik göstermektedir.
İstanbul'daki ünlü bazı mekanlar ve müzelerin ziyaret ücretleri şöyledir:
Galata Kulesi giriş ücreti 100 TL.
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Giriş Ücreti: 60 TL.