Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı? Bayramda müzeler, ören yerleri, saraylar, hamamlar açık mı 2021?

MÜZEKART NEDİR, NEREDEN ALINIR?

MüzeKart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Milli Saraylar'a bağlı 300'den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart'ın fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL'dir.