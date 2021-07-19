Kalpazanlara bayram operasyonu! 5 milyon TL'lik sahte para ele geçirildi: Hedef kurban satıcıları!

SAHTE PARA VE PARA SAYMA MAKİNESİYLE YAKALANDILAR
Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte paraları İstanbul Fatih ilçesinde bulunan adreste sakladığı tespit edildi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli Y.A. ve S.A.'yı sahte paralar ve para sayma makinasıyla birlikte yakaladı.
Operasyonda; evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette sebzelerin altında, maskelerin arasında ve zarfların içine yerleştirilmiş şekilde piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş değeri 50 bin adet sahte 100 Türk Lirası ile 1 adet para sayma makinası ele geçirildi.