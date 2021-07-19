Kalpazanlara bayram operasyonu! 5 milyon TL'lik sahte para ele geçirildi: Hedef kurban satıcıları!



HEDEF KURBAN SATICILARI

Ele geçirilen sahte paraların kalpazanlar tarafından ustaca hazırlandığı, destelerin arasına konulması durumunda gözle ve elle yapılan kontrollerde gerçek paradan ayırt edilemeyeceği, kalpazanların sahte paraları özellikle Kurban Bayramı öncesi hayvan alım-satımı yapılan alanlarda ve Pazar yerlerinde vatandaşların yoğun ve kalabalık olduğu, hızlı alışveriş yapılan durumları fırsat bilerek piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yakalanan Y.A. ve S.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.