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    • 19.07.2021 15:45
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    Kurban Bayramı'nda 3 gün yağmur sürprizi! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı

    "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bayramın ilk günü olan yarın hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Kurban Bayramı öncesi Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu.

    Kurban Bayramı'nda 3 gün yağmur sürprizi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Az bulutlu ve açık 40
    İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
    İzmir: Az bulutlu ve açık 32
    Adana: Az bulutlu ve açık 36


    Antalya: Az bulutlu ve açık 32
    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30


        Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
        Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43

        BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
        Öte yandan Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün için de hava tahmin raporunu paylaştı. Peki bayramda hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağmur var? İşte 20-24 Temmuz hava durumu tahmini haritası.



        20 TEMMUZ



        21 TEMMUZ



        22 TEMMUZ
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            Haberler Güncel Kurban Bayramı'nda 3 gün yağmur sürprizi! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı