Monkey B virüsü nedir? Monkey B virüsü belirtileri nelerdir, ölümcül mü?

Monkey B virüsü nedir? Monkey B virüsü belirtileri nelerdir? Pekin'de bir veterinerin hayatını kaybetmesiyle dünyada duyulan Monkey B virüsü arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Veterinere yapılan testler sonucunda ise BV testinin pozitif olduğu bildirilmişti. Hastanede tedaviye alınan 53 yaşındaki veteriner hayatını kaybetti. Peki; Monkey B virüsü nedir? Monkey B virüsü belirtileri nelerdir?
MONKEY B VİRÜSÜ NEDİR?
B virüsü adıyla en son tanımlanan vaka 2019'da meydana geldi 2020 itibariyle, virüsün 1932'de tanımlanmasından bu yana, 21'i ölümle sonuçlanan 50 belgelenmiş insan B virüsü enfeksiyonu vakası olmuştur. Hastaların en az 20'sinde bir dereceye kadar ensefalit (beyin iltihabı) gelişti. B virüsü, insanlarda ciddi patojenite sergileyen tek tanımlanmış eski dünya maymun herpes virüsüdür.
Günümüzde ise Pekin'de Monkey B adıyla ortaya çıkan virüs, 53 yaşındaki veterinerin BV test sonucunun pozitif çıkmasıyla kendini gösterdi. Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin'de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.
China CDC Weekly'nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
MONKEY B BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüs nedeniyle hayatını kaybeden veterinerde bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar ortaya çıktığı belirtiliyor. Testler sonucunda sadece BV virüsü pozitif çıktı Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı.