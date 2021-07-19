Monkey B virüsü nedir? Monkey B virüsü belirtileri nelerdir, ölümcül mü?

MONKEY B VİRÜSÜ NEDİR?

B virüsü adıyla en son tanımlanan vaka 2019'da meydana geldi 2020 itibariyle, virüsün 1932'de tanımlanmasından bu yana, 21'i ölümle sonuçlanan 50 belgelenmiş insan B virüsü enfeksiyonu vakası olmuştur. Hastaların en az 20'sinde bir dereceye kadar ensefalit (beyin iltihabı) gelişti. B virüsü, insanlarda ciddi patojenite sergileyen tek tanımlanmış eski dünya maymun herpes virüsüdür.

Günümüzde ise Pekin'de Monkey B adıyla ortaya çıkan virüs, 53 yaşındaki veterinerin BV test sonucunun pozitif çıkmasıyla kendini gösterdi. Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin'de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.