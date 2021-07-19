Askerlik şubesi bayramda açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda askerlik şubesine gidilir mi?

ASKERLİK ŞUBESİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, dini bayramların bir gün öncesi olan arefe günlerinde ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.