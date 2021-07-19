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    • 19.07.2021 14:44
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    Askerlik şubesi bayramda açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda askerlik şubesine gidilir mi?

    2021 Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte askerlik şubesi bayramda açık mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Askerlik şubesinin bayramda açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik şubesine gitmek isteyenler askerlik şubesinin bayramda açık olup olmadığını sorguluyor.

    takvim.com.tr
    Askerlik şubesi bayramda açık mı?

    Askerlik şubesi bayramda açık mı? 2021 Kurban Bayramı için uygulanacak tatil sürecinin başlamasıyla birlikte, askerlik şubesinin bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda askerlik şubesine gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. Vatani görevlerini yapmak isteyen gençlerin askerlik şubesine gitmesi gerekiyor.

    ASKERLİK ŞUBESİ BAYRAMDA AÇIK MI?

    Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, dini bayramların bir gün öncesi olan arefe günlerinde ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.

    ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır. Ancak şubeden şubeye çalışma saatleri farklılık gösterebilir.
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