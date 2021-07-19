Askerlik şubesi bayramda açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda askerlik şubesine gidilir mi?

Askerlik şubesi bayramda açık mı? 2021 Kurban Bayramı için uygulanacak tatil sürecinin başlamasıyla birlikte, askerlik şubesinin bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda askerlik şubesine gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. Vatani görevlerini yapmak isteyen gençlerin askerlik şubesine gitmesi gerekiyor.
ASKERLİK ŞUBESİ BAYRAMDA AÇIK MI?
Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, dini bayramların bir gün öncesi olan arefe günlerinde ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.
ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır. Ancak şubeden şubeye çalışma saatleri farklılık gösterebilir.