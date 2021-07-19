Konya-Kayseri bayram namazı yüz binlerce vatandaş tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. İslam alemi Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yaşadığı ilde bayram namazı saatini öğrenmek için araştırmalara başladı. Sabah bayram namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar namaz saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bir süre önce Kurban Bayramı namazı saatleri açıklanmıştı. Peki, Konya-Kayseri bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? 2021 Kayseri Konya Kurban Bayramı namaz saati nedir? İşte merak edilenler...
KONYA-KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
2021 yılı Kurban Bayramı'nda Konya Kurban Bayramı namazı saat 06.16'da kılınacaktır. Kayseri'de 06.02'de sabah namazı kılınacak.
İşte bayram namazının kılınışı;
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.Bayram namazının kılınışı şöyledir:
1. Rekat:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet eder.
İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini bağlar. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.