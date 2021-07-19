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    • 19.07.2021 21:09
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    Borcu olan kurban kesebilir mi? Diyanete göre banka kredisi ile kurbanlık almak caiz mi?

    Borcu olan kurban kesebilir mi? Kurban Bayramı yaklaşırken Müslüman alemi pek çok sorunun yanıtını merak ederek gündemde sıklıkla araştırmaya başladı. Peki kimler kesmekle yükümlüdür, Diyanete göre banka kredisi ile kurbanlık almak caiz mi? Kredi kartından taksitle de satın almak isteyenlerin sayısı oldukça fazladır. Peki tüm bunlar günah mıdır?

    takvim.com.tr
    Borcu olan kurban kesebilir mi?

    Borcu olan kurban kesebilir mi? Diyanete göre banka kredisi ile kurbanlık almak caiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl heyecanla ve merakla beklenen bayrama saatler kala kurban kesecek olan vatandaşlar bunu borçlanarak yapıp yapamayacaklarını, günah olup olmadığını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. İşte detaylar...

    BORCU OLAN KURBAN KESEBİLİR Mİ?

    Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

    Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

    Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

    Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).
    İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim,

    Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû', 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

        Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

        Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
        Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

        Gayrimeşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?

        İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini ister. Buna rağmen bir kişi malını haram yoldan kazanmışsa, hayatta iken kendisi, ölmüşse varisleri bu malın sahibini aramalı; sahibini bulduklarında bu malı kendisine vermelidirler. Şayet bu malın sahibini bulamazlarsa sevap beklemeksizin yoksullara veya hayır işlerine harcamalıdırlar (Serahsî, el-Mebsût, XII, 172; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 229; el-Fetâva'l-Hindiyye, III, 210).
        Gayrimeşru yolla elde edilen para o kişinin malı değildir. Dolayısıyla böyle bir para ile kurban kesmek uygun değildir. Zira malî ibadetler helal parayla yapılmalıdır.
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