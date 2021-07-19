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    • 19.07.2021 16:54
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    Deva Partisi'nde şok üstüne şok! Ali Babacan'ın Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan ikinci kez istifa etti!

    AK Parti üyesi olmasına rağmen Abdullah Gül’ün adaylığı için muhalefetle görüştüğünü itiraf eden Ali Babacan’ın partisi DEVA’nın kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partiden ikinci kez istifa etti. Babaoğlan, istifa açıklamasında, "Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden görevlerimden istifa ettiğimi paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

    Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

    Ali Rıza Babaoğlan, istifasını yazılı açıklama ile duyurdu. Babaoğlan, "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim" dedi.

    Babaoğlan'ın Twitter'dan yayımladığı açıklaması şöyle:

    "Kamoyunun bilgisine

    Mersin, 19 Temmuz 2021

    12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim.
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        Haberler Güncel Deva Partisi'nde şok üstüne şok! Ali Babacan'ın Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan ikinci kez istifa etti!