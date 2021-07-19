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    • 19.07.2021 11:35
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    Son dakika: Kayseri'de üst üste depremler | Son depremler

    Son dakika haberleri... Kayseri'de saat 10.32,10.39 ve 10.45'te üç deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte deprem haberinin ayrıntıları...

    Kayseri'de üst üste depremler

    Saat 10.39'daki depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı. Bu depremin derinliği ise, 10.21 km olarak açıklandı.

    KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN DEPREM VERİLERİ
    Kandilli Rasathanesi de aynı bölgede yaşanan depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyururken saat 10.32'deki depremin derinliğini 1.2 km olarak açıkladı. Saat 10.39'daki depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyuran Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini de 3.2 km. olarak bildirdi.

    SAAT 10.45'TE BİR DEPREM DAHA
    Kocasinan'da saat 10.45'te bir deprem daha yaşandı. 3.0 büyüklüğündeki depremin derinliği Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 5.7 km. olarak açıklandı.

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