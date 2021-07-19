İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev alacak

19 BİN 923 POLİS GÖREV ALACAK

569 trafik ekibi, bin 74 trafik personeli olmak üzere, diğer birimler ile birlikte toplam 3 bin 914 ekip, 19 bin 923 personel görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler, bayram öncesi ve süresince yoğun olarak kullanılan 4 şehir içi otobüs terminali, İstanbul'un giriş ve çıkışları olmak üzere 8 uygulama noktası, 102 alışveriş merkezi, 303 kurban satış ve kesim alanı, 270 mezarlık, 3530 camii ve 19 ilçenin 33 sahil bandı ve plajlarda; kovid-19'la mücadele tedbirleri başta olmak üzere kentin asayişini ve güvenliği için görev yapacak.