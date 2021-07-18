Türkiye'den kritik F-16 açıklaması! SSB duyurdu: 8’inci de tamam!

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor.
F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-3 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.
F-16 YAPISAL MODERNİZASYON PROJESİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan F-16 Blok 30 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında TUSAŞ, çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.