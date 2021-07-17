Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi için son derece önemli olan bayram 20 Temmuz Salı ile 23 Temmuz Cuma tarihleri arasında idrak edilecek ve vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirecek. Bu bağlamda arefe gününde açık olan mekanlar merak konusu oldu. Peki, Arefe günü banka ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi bankalar saat kaça kadar açık? İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ BANKA VE NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Arefe günü yani 19 Temmuz Pazartesi gününde bankalar öğlene kadar açık olacak ve ardından resmi tatil başlayacak. Noterler ise aynı bankalar gibi öğlene kadar hizmet verecek.
İşte arefe gününe dair merak edilenler;
AREFE YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarım gün tatil olan arefe gününü (19 Temmuz Pazartesi 2021) idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
ARİFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Arife, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.
Peygamberimiz arife gününün faziletine ilişkin olarak "Arife gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.
Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır" şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arefe günü duasını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir.