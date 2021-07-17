Ümitcan Uygun tahliye mi edildi? Ümitcan Uygun neden serbest kaldı?

Daha önce bu içeriğe sahip herhangi bir yayın yapmadığını anlatan Uygun, "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3-4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'de bir pavyonda çalışan takma ismi 'Kumsal' olan kişiden aldım. Bu maddeyi açık adresini bilmediğim ancak polislere göstermiş olduğum Aşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Bu maddeyi kadınların nereden, kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K'yi mahalleden tanırım. Bu şahısın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada yayınlanan videonun yeni olmadığını 3-4 yıl öncesine ait olduğunu ileri süren Uygun, o güne ilişkin şunları anlattı:

"Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum."