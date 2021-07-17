Ümitcan Uygun tahliye mi edildi? Ümitcan Uygun neden serbest kaldı?

Ümitcan Uygun neden serbest kaldı? Ümitcan Uygun tahliye mi edildi? Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak tanınan Ümitcan Uygun'un serbest kaldığı duyuruldu. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan 6 aydır tutuklu olan Uygun'un tahliye edildiği belirtildi. Peki; Ümitcan Uygun neden serbest kaldı?
ÜMİTCAN UYGUN NEDEN SERBEST KALDI?
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un avukatı, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğini duyurdu.
Aleyna Çakır'ın evinde asılı halde ölü bulunmasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.
Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan 6 aydır tutuklu olan Uygun'un tahliye edildiğini avukatı Hayri Çağatay Cengiz duyurdu.
ÜMİTCAN UYGUN NEDEN TUTUKLANDI?
Ümitcan Uygun geçtiğimiz günler gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.
Uygun ifadesinde, daha önce uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını, adına birçok sosyal medya hesabı açıldığını bunları kimin yönettiğini bilmediğini iddia etti.