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    • 17.07.2021 09:13
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    Ümitcan Uygun tahliye mi edildi? Ümitcan Uygun neden serbest kaldı?

    Aleyna Çakır’ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntülerle büyük tepki çekmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak kısa süre sonra Ümitcan Uygun tahliye edildi. Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un avukatı, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğini duyurdu. Peki; Ümitcan Uygun neden serbest kaldı?

    takvim.com.tr
    Ümitcan Uygun tahliye mi edildi? Ümitcan Uygun neden serbest kaldı?

    Ümitcan Uygun neden serbest kaldı? Ümitcan Uygun tahliye mi edildi? Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak tanınan Ümitcan Uygun'un serbest kaldığı duyuruldu. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan 6 aydır tutuklu olan Uygun'un tahliye edildiği belirtildi. Peki; Ümitcan Uygun neden serbest kaldı?

    ÜMİTCAN UYGUN NEDEN SERBEST KALDI?

    Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un avukatı, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğini duyurdu.

    Aleyna Çakır'ın evinde asılı halde ölü bulunmasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

    Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan 6 aydır tutuklu olan Uygun'un tahliye edildiğini avukatı Hayri Çağatay Cengiz duyurdu.

    ÜMİTCAN UYGUN NEDEN TUTUKLANDI?

    Ümitcan Uygun geçtiğimiz günler gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun mahkemece tutuklandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

    Uygun ifadesinde, daha önce uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını, adına birçok sosyal medya hesabı açıldığını bunları kimin yönettiğini bilmediğini iddia etti.

        Daha önce bu içeriğe sahip herhangi bir yayın yapmadığını anlatan Uygun, "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3-4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'de bir pavyonda çalışan takma ismi 'Kumsal' olan kişiden aldım. Bu maddeyi açık adresini bilmediğim ancak polislere göstermiş olduğum Aşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Bu maddeyi kadınların nereden, kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K'yi mahalleden tanırım. Bu şahısın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum." ifadelerine yer verdi.

        Sosyal medyada yayınlanan videonun yeni olmadığını 3-4 yıl öncesine ait olduğunu ileri süren Uygun, o güne ilişkin şunları anlattı:

        "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum."
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