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    • 17.07.2021 09:35
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    Son dakika: İstanbul'da bayram trafiği erken başladı

    Son dakika haberi... İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu. Yoğun trafik drone ile havadan böyle görüntülendi.

    İstanbul'da bayram trafiği erken başladı
    İstanbul'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan bayram tatil trafiği, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu.


    Kadıköy'den başlayan trafik Tuzla'ya kadar uzadı. Yoğun trafik drone ile havadan böyle görüntülendi.



    "KİLİT KAVŞAK" KIRIKKALE'DE BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI
    "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

    Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

    Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

    Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

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