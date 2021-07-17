Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.
Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDE İNCELEMLERDE BULUNDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." dedi.
Yanan yerlerin tekrar imara açılmayacağını ve tekrar ağaçlandırılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, 1500 hektarlık alannın yangından etkilendiğini açıkladı.
YANGINDA İLK GÜN
Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.
Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.