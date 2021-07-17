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    • 17.07.2021 11:10
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    Mersin'deki orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı! Bakan Pakdemirli'den son dakika açıklaması

    Son dakika haberine göre Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangında bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Pakdemirli, "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." dedi. Öte yandan Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.

    3 gündür alev alev yanıyor! Zamanla yarış

    Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

    Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

    Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

    Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

    BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDE İNCELEMLERDE BULUNDU
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." dedi.

    Yanan yerlerin tekrar imara açılmayacağını ve tekrar ağaçlandırılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, 1500 hektarlık alannın yangından etkilendiğini açıkladı.

    YANGINDA İLK GÜN
    Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

    Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

        YANGINDA İKİNCİ GÜN
        Yangının ikinci gününde de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye farklı illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Farklı mevkilere sıçrayan alevler nedeniyle bazı vatandaşların da evlerini tedbiren boşalttığı öğrenilmişti.

        Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulunmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

        BİR YANGIN DA HATAY'DA
        Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        İki gün önce ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle başlayan yangına müdahale sürdü.

        Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı. Son dakika haberine göre yangın kontrol altına alındı.

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        Haberler Güncel Mersin'deki orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı! Bakan Pakdemirli'den son dakika açıklaması