Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.



BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDE İNCELEMLERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." dedi.

Yanan yerlerin tekrar imara açılmayacağını ve tekrar ağaçlandırılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, 1500 hektarlık alannın yangından etkilendiğini açıkladı.

YANGINDA İLK GÜN

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.