Özelleştirme İdaresi özelleştirme kapsamında bazı taşınmazların satışına onay verdi

Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi, Çöpköy Mahallesi'ndeki taşınmazın 231 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Cavit Koşar'a, aynı mahallede bulunan bir başka taşınmazın da 40 bin lira ile en yüksek teklifi veren Engin Yavaş'a satılması onaylandı.

Türkşeker adına kayıtlı Edirne-İpsala, Kapucu Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 2 milyon 332 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Arman Proje Yatırım ve Ticaret AŞ'ye satılmasının onaylanması kararlaştırıldı.