CHP’den 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'a büyük saygısızlık

Korumamı şehit ettiler. Benim de kafama iki el ateş ederek öldü diye bıraktılar. Beni bulduklarında Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. İşte şimdi dimdik huzurunuzda, milletimin devletimin emrindeyim. Ancak ve ancak Allah'ın dediği olur. Beni buraya davet edip bu fırsatı verdiğiniz için başta Sayın Başkanım ve değerli yardımcıları olmak üzere hepinize şükranlarımı sunuyor, Meclisinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.