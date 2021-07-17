CHP’den 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'a büyük saygısızlık

Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'ı protesto ettiği ortaya çıktı.
Turgut Aslan; 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında Gölbaşı Belediye Meclis toplantısına katıldı.
CHP'li Meclis üyelerinin Turgut Aslan'ın konuşması sırasında Gölbaşı Belediye Meclis Salonu'na girmediği öğrenildi.
AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan, CHP'li Meclis üyelerini kınadı.