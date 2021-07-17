Arefe günü noterler kaça kadar açık? 19 Temmuz arefe günü noterler hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…

Arefe günü noterler kaça kadar açık? 19 Temmuz arefe günü noterler hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı'ndan dolayı pek işlemin yapıldığı noterlerin hangi günler nasıl çalışacağı merak konusu oldu. 19-20-21-22-23 Temmuz tarihinde noterlerin nasıl çalıştığı ve hangi işlemlerin yapıldığı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.