Arefe günü noterler kaça kadar açık? 19 Temmuz arefe günü noterler hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…

Arefe günü noterler kaça kadar açık? 19 Temmuz arefe günü noterler hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı'ndan dolayı pek işlemin yapıldığı noterlerin hangi günler nasıl çalışacağı merak konusu oldu. 19-20-21-22-23 Temmuz tarihinde noterlerin nasıl çalıştığı ve hangi işlemlerin yapıldığı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
Noterler arefe günü yarım gün olmasından dolayı 09:00 ile 13:00 çalışmalarını sürdüreceklerdi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası Pazartesi gününün idari izin olarak sayılmasının ardından en çok merak edilen konu noterlerin çalışıp, çalışmayacağı oldu. Noterler 19 Temmuz Pazartesi (Arefe günü) yarım gün olarak hizmet vereceklerdir. Bayramda ise kapalı olacaktır.
NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
Kira sözleşmesi,
Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
Taksim ve ifraz sözleşmesi,
Evlat edinme sözleşmesi,