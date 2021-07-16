AK Parti harekete geçti! Seçim düzenlemesinde flaş detay! İttifak barajı için 2 formül!

AK Parti'nin seçim yasaları ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere oluşturduğu komisyon bir taslak hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı alındıktan sonra taslak MHP'ye de gönderildi.
Türkiye barajını yüzde 5'e indiren, seçime girmede grup kurma kriterini kaldıran, daraltılmış bölge modelini içerin çalışmaya ilişkin MHP görüşlerini AK Parti'ye iletti. MHP'nin yanıtı üzerinden yeniden çalışma yapılmaya başlandı. Üzerinde durulan konular ise şöyle:
DARALTILMIŞ BÖLGEYE ORTAK LİSTE
AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi'nin ruhuna daha uygun olacağı için daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini önerdi. Buna MHP olumlu yaklaşmadı.