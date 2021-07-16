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    • 16.07.2021 09:55
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    AK Parti harekete geçti! Seçim düzenlemesinde flaş detay! İttifak barajı için 2 formül!

    AK Parti seçim yasaları ilgili çalışmalarında sona geldi. Konuyla ilgili hazırlanan taslak Başkan Erdoğan’ın onayından sonra MHP’ye gönderildi. Seçim yasaları ile ilgili taslakta ittifak barajı için 2 önemli formül üzerinde duruluyor. İşte detaylar…

    AK Parti'nin seçim yasaları ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere oluşturduğu komisyon bir taslak hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı alındıktan sonra taslak MHP'ye de gönderildi.

    Türkiye barajını yüzde 5'e indiren, seçime girmede grup kurma kriterini kaldıran, daraltılmış bölge modelini içerin çalışmaya ilişkin MHP görüşlerini AK Parti'ye iletti. MHP'nin yanıtı üzerinden yeniden çalışma yapılmaya başlandı. Üzerinde durulan konular ise şöyle:

    DARALTILMIŞ BÖLGEYE ORTAK LİSTE
    AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi'nin ruhuna daha uygun olacağı için daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini önerdi. Buna MHP olumlu yaklaşmadı.

        AK Parti ise MHP'nin kaygılarını gidermek için alternatifler üzerinde duruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu alternatiflere göre daraltılmış bölge aynen kalacak.

        Ancak Cumhur İttifakı partileri birinin çok daha güçlü olduğu seçim çevrelerinde ortak liste çıkartılması ya da güçlü olana destek verip diğer partinin orada aday göstermeyebilecek.

        İTTİFAK İÇİ BARAJ
        MHP, seçimlerde Türkiye barajının yüzde 5'e indirilmesine sıcak baktı ancak ittifak içi baraj getirilmesini önerdi. AK Parti'nin teklifinde bu yoktu ancak MHP'den gelen istek üzerine çalışma yapılıyor.

            Bu konuda da alternatifli bir çalışma yapıyor. Bunlardan biri ittifak içi 2 olması. Diğeri ise ittifaka katılan parti sayısı arttıkça ittifak içi barajında da yükselmesi.
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