SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine trafik genelgesi: Kısa, orta ve uzun vadeli plan

Bu yılın ilk 6 ayı ile 2020'nin aynı dönemi karşılaştırılarak trafik kazalarına sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle meydana gelen kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları gibi bilgilere dayalı analizler yapılacak.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyeti artırılacak, mobil/motorize trafik ekip/timlerinin görünür olması sağlanacak.

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında ekip araçlarının tepe lambaları açık bulunacak. İhtiyaç duyulması halinde polis ve jandarma trafik personelince karma ekipler oluşturularak müşterek denetim yapılabilecek. Genel denetimlerin yanı sıra drone, helikopter gibi hava araçlarıyla yapılan trafik denetimlerine ağırlık verilecek.

Ayrıca 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nde belirlenen hedeflere ulaşmak için yıl boyunca toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinlik ve kampanyalar düzenlenecek, denetim/bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kırmızı ışıkta geçme, seyir halinde cep telefonu kullanımı, tarım araçlarının uygun olmayan şekilde trafikte yer alması, alkol etkisinde araç kullanımı, otoyol ve şehirler arası yollarda duraklama veya park konularında eğitim ile bilgilendirme çalışmaları yapılacak.