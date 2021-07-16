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    Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2021 Ağustos celbi MSB ASAL E-Devlet askerlik yeri sorgulama!

    Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri askere gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı günün en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 16 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağı duyurulan askerlik yerlerine haberimizden ulaşabilir, nerede askere gideceğinizi öğrenebilirsiniz. Peki; 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 Ağustos celbi MSB ASAL E-Devlet askerlik yeri sorgulama!

    2021 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? E-Devlet askerlik yeri sorgulama sayfası günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Vatani görevleri gereği silah altına alınacak gençler için askerlik yerleri açıklanıyor. Sınıflandırma duyurusunda yer alan bilgilere göre askerlik yerleri 16 Temmuz'da e-devlet üzerinden erişime açılacak. Peki; askerlik yerleri açıklandı mı? 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?

    ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

    Ağustos 2021 sınıflandırma dönemi duyurusuna göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Askerlik yerlerinin gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

    Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

    E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA!

    Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        SEVK BELGESİ NASIL ALINACAK?

        Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

        a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

        b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

        c. Test sonucu negatif çıkanlar aynı gün içerisinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

        ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren 3 günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

        d. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

        e. Test sonucu, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,

        f. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

        g. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

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        ğ. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

        7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

        9. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

        10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.
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        Haberler Güncel Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2021 Ağustos celbi MSB ASAL E-Devlet askerlik yeri sorgulama!