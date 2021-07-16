Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2021 Ağustos celbi MSB ASAL E-Devlet askerlik yeri sorgulama!

2021 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? E-Devlet askerlik yeri sorgulama sayfası günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Vatani görevleri gereği silah altına alınacak gençler için askerlik yerleri açıklanıyor. Sınıflandırma duyurusunda yer alan bilgilere göre askerlik yerleri 16 Temmuz'da e-devlet üzerinden erişime açılacak. Peki; askerlik yerleri açıklandı mı? 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?
ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Ağustos 2021 sınıflandırma dönemi duyurusuna göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Askerlik yerlerinin gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA!
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.
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