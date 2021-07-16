Kentsel dönüşümde "santim" oyunu! Binde birini başkasına sattı! Sonrası film senaryosu gibi...

Türkiye genelindeki milyonlarca binanın yenilenmesi gerekiyor. Bunlardan biri de İstanbul Maltepe'deki 56 daireli Ortakçı Sitesi. İdealtepe'de 1994 yılında inşa edilen site, sahile 300-400 metre mesafede. Site, bölgenin en gözde yerlerinden birinde. 4 dönüm üzerine kurulu sitenin arsası 90 milyon TL seviyesinde. Yeni yapılacak dairelere, büyüklüğüne göre, 1.6 milyon ile 4 milyon lira arasında değer biçiliyor. Sitenin sakinleri, aldıkları riskli bina raporu sonrası 6 yıl önce kolları sıvadı.

ÜÇ BLOKLU SİTE YIKILDI

Hürriyet'in haberine göre sitenin yıkılıp binaların yenilenmesi konusunda ortak görüşe varan mülk sahipleri, birkaç müteahhitle yaptıkları görüştükten sonra kararlarını verdi. 4 şirketin yüklenici olarak yer aldığı bir konsorsiyumla sözleşmeler imzalandı. Müteahhit firma, üç bloklu sitenin yıkımını Mayıs 2017'de tamamladı. Müteahhit firma, ev sahiplerine 6 aylık kiralarını ödedi. Site sakinlerinden üçü dışında herkes müteahhitle sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmeyi imzalamayan üç kişiden biri, birçok bina da inşa eden müteahhit Mustafa E. oldu. İddiaya göre, Mustafa E., kendisi yerine başka bir müteahhit ile anlaşmaya varılmasına tepki gösterdi. Kentsel dönüşüm yasası gereği, sözleşmeye imza atmayan kat maliklerinin payı ihale ile satılıyor.