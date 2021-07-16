Rize'deki sel felaketinde kaybolan iki kişi aranıyor

Rize'de, önceki gün 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu.
Sel ve heyelan afetinde mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evin enkazında kalan Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı.
Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Delihasan'ın, evin enkazında otomobiline ulaşılırken, kendisinden ize rastlanılmadı. Enkazda sonlandırılan arama çalışmaları, dere yatağında yoğunlaştırıldı.
Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timi görev aldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD'a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.