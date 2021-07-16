Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH kurban bağışı nasıl yapılır? 2021 kurban bağışı fiyatları ne kadar?

LÖSEV KURBANLIK BAĞIŞI FİYATI!

LÖSEV 15 yıldır Türkiye'de vekâleten kurban kesimi yaptırıyor ve etini lösemili ve kanserli çocuklar ve ailelerine; ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına dağıtıyor. LÖSEV bu yıl için vekâleten kurban bağışı fiyatlarını 1.450 TL olarak açıkladı.

Siz de vekâleten kurban bağışınızı kolaylıkla LÖSEV'e yapabilirsiniz. LÖSEV'in Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri irtibat ofislerine giderek, bankalardaki bağış ekranlarından sadece "LÖSEV" diyerek www.losev.org.tr üzerinden online ya da 0 312 447 06 60 no'lu telefondan ulaşarak gerçekleştirebilirsiniz.

LÖSEV kurban bağış ücreti: 1450 TL