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    • 16.07.2021 12:30
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    Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH kurban bağışı nasıl yapılır? 2021 kurban bağışı fiyatları ne kadar?

    2021 kurban bağışı fiyatları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH kurban bağışı nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar kurban bağışı fiyatları hakkında da bilgi almak istiyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kimi vatandaşlar kurban kesmek yerine kurban bağışı yapmayı düşünüyor. Birçok kurum kurban bağışı kabul ediyor. Bunlar arasında Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH gibi kurumlar bulunuyor. Peki; Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH kurban bağışı nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH kurban bağışı nasıl yapılır? 2021 kurban bağışı fiyatları ne kadar?

    Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH kurban bağışı nasıl yapılır? 2021 kurban bağışı fiyatları merak edilen bilgilerden birisi. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala kimi vatandaşlar kurban kesmek yerine kurban bağışı yapmayı tercih ediyor. Bağış kabul eden kurumlar arasında Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH gibi kurumlar yer alıyor. Peki; 2021 kurban bağışı fiyatları ne kadar?

    LÖSEV KURBANLIK BAĞIŞI FİYATI!

    LÖSEV 15 yıldır Türkiye'de vekâleten kurban kesimi yaptırıyor ve etini lösemili ve kanserli çocuklar ve ailelerine; ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına dağıtıyor. LÖSEV bu yıl için vekâleten kurban bağışı fiyatlarını 1.450 TL olarak açıkladı.

    Siz de vekâleten kurban bağışınızı kolaylıkla LÖSEV'e yapabilirsiniz. LÖSEV'in Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri irtibat ofislerine giderek, bankalardaki bağış ekranlarından sadece "LÖSEV" diyerek www.losev.org.tr üzerinden online ya da 0 312 447 06 60 no'lu telefondan ulaşarak gerçekleştirebilirsiniz.

    LÖSEV kurban bağış ücreti: 1450 TL

    MEHMETÇİK KURBANLIK BAĞIŞI FİYATI!

    TSK Mehmetçik Vakfı da Kurban Bayramı için vekaleten kurban bağışı kabul eden kurumlardan. Kesilen kurbanlar, kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınlarına ve malul gazi Mehmetçik ailelerine et olarak, kesim bölgelerinin dışında yaşayan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına ise kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde dağıtılıyor.

    Mehmetçik Vakfı'na yapılan tüm bağışlar Türk Lirası kuruna çevrilerek alınmaktadır.

    Aşağıdaki kura göre döviz Türk Lirasına göre çevirilerek hesabınızdan alınacaktır.

    1 TL = 1,00 TL (13.07.2021 20:01:00 - T.C. Merkez Bankası)

    Tahsil edilecek BAĞIŞ TUTARI : 1.355,00 TL

        TÜRKİYE DİYANET VAKFI KURBAN BAĞIŞI FİYATI!

        Diyanet Vakfı için kurban bağışları mobil uygulama üzerinden veya il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, PTT ve TDV üzerinden bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban vekalet fiyatları, yurt içinde 1.125 TL, yurt dışında ise 925 TL.

        Detaylı bilgi için vatandaşlar 0 312 416 90 00 numaralı telefon üzerinden ulaşarak, detaylı bilgi alabiliyor.

        İHH KURBAN BAĞIŞI FİYATI!

        İHH kurban bağış fiyatının 1.200 TL olarak açıklandı.
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        Haberler Güncel Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH kurban bağışı nasıl yapılır? 2021 kurban bağışı fiyatları ne kadar?