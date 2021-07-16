Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH kurban bağışı nasıl yapılır? 2021 kurban bağışı fiyatları ne kadar?

Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH kurban bağışı nasıl yapılır? 2021 kurban bağışı fiyatları merak edilen bilgilerden birisi. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala kimi vatandaşlar kurban kesmek yerine kurban bağışı yapmayı tercih ediyor. Bağış kabul eden kurumlar arasında Diyanet, LÖSEV, Kızılay, İHH gibi kurumlar yer alıyor. Peki; 2021 kurban bağışı fiyatları ne kadar?
LÖSEV KURBANLIK BAĞIŞI FİYATI!
LÖSEV 15 yıldır Türkiye'de vekâleten kurban kesimi yaptırıyor ve etini lösemili ve kanserli çocuklar ve ailelerine; ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına dağıtıyor. LÖSEV bu yıl için vekâleten kurban bağışı fiyatlarını 1.450 TL olarak açıkladı.
Siz de vekâleten kurban bağışınızı kolaylıkla LÖSEV'e yapabilirsiniz. LÖSEV'in Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri irtibat ofislerine giderek, bankalardaki bağış ekranlarından sadece "LÖSEV" diyerek www.losev.org.tr üzerinden online ya da 0 312 447 06 60 no'lu telefondan ulaşarak gerçekleştirebilirsiniz.
LÖSEV kurban bağış ücreti: 1450 TL
MEHMETÇİK KURBANLIK BAĞIŞI FİYATI!
TSK Mehmetçik Vakfı da Kurban Bayramı için vekaleten kurban bağışı kabul eden kurumlardan. Kesilen kurbanlar, kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınlarına ve malul gazi Mehmetçik ailelerine et olarak, kesim bölgelerinin dışında yaşayan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına ise kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde dağıtılıyor.
Mehmetçik Vakfı'na yapılan tüm bağışlar Türk Lirası kuruna çevrilerek alınmaktadır.
Aşağıdaki kura göre döviz Türk Lirasına göre çevirilerek hesabınızdan alınacaktır.
1 TL = 1,00 TL (13.07.2021 20:01:00 - T.C. Merkez Bankası)
Tahsil edilecek BAĞIŞ TUTARI : 1.355,00 TL